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'Vay yavrumun ateşi var!' diye ortalığı velveleye vermeyin

Ateşli havaleden korkmayın, çocuğu ıslatmak bile durmasını sağlar. Ayrıca beyin hasarı veya epilepsiye sebep olmaz. Ateş hastalık durumunda savunma sistemimizin en değerli unsurlarından biridir.

28 Ekim 2018 Pazar 14:01
'Vay yavrumun ateşi var!' diye ortalığı velveleye vermeyin

Yetişkin insan için 37,5 derece üst sınır olabilirken, çocuk için 37,8-38 dereceden itibaren ateşten bahsederiz. Zira çocukların ısısı eksersiz, fazla giyinme ve sıcak bir içecek sonrasında artabilmektedir.

Hepimizin bildiği gibi en sık ateş sebebi viral ve bakteriyel enfeksiyonlardır.

Ateş, bağışıklık sistemimizi uyarır ve saldırgan mikroplara vücudumuzu dar etmekle büyük bir sağlık işlevini yerine getirir.

Zararlı olan 40 derece üzerinde olandır

Aileler çocukta ateş farkedince hemen panikler. Yüksek ateşin havaleye sebep olma ihtimali, yüksek ateşe bağlı beyin hasarı ihtimali korkutuyor. Gerçekte ise durum öyle değil. 6 yaşın altındaki çocukların yüzde 5, yüzde 10'unda ateşli havale geçirme ihtimali var. Ancak bu durum sadece birkaç dakika sürer ve kalıcı hasar bırakmaz. Beyin hasarı yüksek ateşe değil, altta yatan hastalığa bağlıdır. Ateş ancak 40 derece üstünde zarar verebilir ki birçok enfeksiyonda beyin ateşi 40 derece civarında tutar.

Üç günden fazla sürmemeli

Hasta 0-3 aylık ve ateşi 39 derece üstündeyse, hasta ateşinin düşmesine rağmen halsiz, bitkin ve uykuya meyilli ise, ateşle beraber şiddetli kusma mevcut ise, ateşi 3 günden fazla sürüyorsa özenli bir muayene ve tetkik ihtiyacı söz konusu olabilir. Ateş için kullanılan üç grup ilaç var. Aspirin, Pedifen, Dolven, İbufen gibi İbuprofen ve Calpol, Minoset, Tylol gibi Parasetamol'dür. Her üç ilaç gurubunun da birtakım yan etkileri var, ancak esas vurgulanması gereken şey Parasetamol ve İbuprofen grubu ilaçların dönüşümlü kullanımı. Bu durumda her iki ilacın beraber toksit doza ulaşıp karaciğer hasarı ve ölüme sebep olma ihtimali mevcut. Pediatri Akademisi son aylarda tüm çocuk hekimlerini bu konuda ısrarla uyarıyor.

Ateş savunma sistemimizin değerli bir bileşeni, normal değer olarak 38 derece altını kabul edin. Hastalık sırasında ateşi 38,5-39 sınırında tutmaya çalışın, 37 dereceye kadar düşürmek gereksiz ilaç kullanımı demektir. Ateş nadiren 40 dereceyi geçer, böyle bir durumda bile, tek başına ateş dolayısıyla beyin hasarı oluşmaz.

Ateşli havaleden korkmayın, çocuğun elbiselerini çıkartıp, vucudunu ıslatmak bile ateşi durdurur.

Asla dönüşümlü ilacı kullanmayın. Zehirlenme ve karaciğer yetmezliğine sebep olur.

Ateşin görevi

Bağışıklık sistemini uyarıp harekete geçirmek..

Antikor üretimini artırmak..

Akyuvar sayısını artırmak ki, bunlar vücudun düşmanla çarpışan askerleridir..

İnterferon salgısı artırarak virüslerin hücrelere saldırmasına engellemek.

Bakterilerin demirle beslenmesini engellemek

Mikropların üremesini yavaşlatmak..

Yani ateş mikropların düşmanıdır, ateşi düşürmek ise mikropları güçlendirir, dans ettirir.

Solunum yolu enfeksiyonlarının öncelikle burunu tutması, burunun vücudun en soğuk yerlerinden biri olmasıdır.

Vücudumuz ateşi çeşitli mekanizmalarla yükseltiyor;

Titreme

Tiroid uyarıcı hormonun uyarılması

Damarların büzüşmesi (bu sırada eller ve ayaklar soğur)

Tüylerin diken diken olması (piloereksiyon): bu sırada terleme durur. Terleme vücudun soğutma mekanizmalarından biridir.

Özetle söyleyecek olursak ateş hastalığın sadece bir parçasıdır ve çoğu zaman da düşman değil, dosttur.

Ateşi çok yüksek olan bir çocuk oyun oynamaya devam ederken ateşin normal hatta düşük olduğu çocuklar çok hasta görünebilirler.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:01
  1. ateş
  2. ateşli havale
  3. ateşin görevi

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