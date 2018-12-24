Vatandaştan Piyango'ya tepki: Bizim kültürümüzde şans oyunları yok

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- 1 Ocak tarihine sayılı günler kala Piyango Satıcıları önündeki kuyruk da uzamaya başladı. 'Yılbaşı Özel' adı ile satışa sunulan biletlerin yüzde seksenine yakının tükendiği öğrenildi. Devlet eliyle, başına 'Milli' ifadesi konularak meşru gibi gösterilen piyango hakkında, din adamlarından da ardı ardına uyarılar geliyor.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız; "Millisiyle, gayri millisiyle, özel şirketin yaptığıyla, devletin yaptığıyla piyango dinimizin kumar dediği haramlar ve suçlar arasındadır. Herhangi bir şekilde bu haramın hafifletilmesine gerekçe oluşturulamaz" dedi.

“Piyango haramdır” diyen Nureddin Yıldız: Haramın hafifletilmesine gerekçe oluşturulamaz



Öte yandan "İslam, kumarı haram kılmıştır" ifadelerini kullanan Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Yıldırım da; "Kur'an-ı Kerim taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunlarını da kumar kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunlar da kumardır ve haramdır" dedi.





Şans oyunları, ‘devlet yapıyor’ diye helal olmaz! Piyango haramdır



Akit Soruyor ekibi Piyango'nun çekileceği 1 Ocak'a sayılı günler kala Ankaralılara; "Milli Piyango'dan kazanılacak para hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen herkes farklı cevaplar verirken, bir vatandaş Piyango İdaresi'nin başında 'Milli' kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi. Kumar bizim örf ve adetlerimizde yok ki diyerek şunları söyledi:



"Milli Piyango'nun başındaki 'Milli' kelimesi gereksiz ki zaten bizim kültürümüzde şans oyunları yok. Sadece 'Piyango' olsa ya da başında başka bir kelime olsa daha iyi olurdu"