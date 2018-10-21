Vatandaşlara ‘yerli ürün tercih edin’ çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdemir, Türkiye’nin ekonomik şokları atlatması için herkese görev düştüğünü belirterek, “Bu anlamda vatandaşlarımız, sorumlu davranmalı ve yerli ürünleri tercih etmeli. Biz, her sene Boğaz Köprüsü parasını cep telefonlarına verecek kadar zengin bir ülke değiliz” dedi. Özel sektörün kamudan alacaklarının 40-50 milyar lirayı bulduğuna da dikkat çeken Özdemir, “Bu alacak, reel sektörün kaynaklarından negatif faizle devlete verilmiş bir paradır ve çok ciddi bir sorundur” şeklinde konuştu.