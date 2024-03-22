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Gündem Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot
Gündem

Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

Yeniakit Publisher
2024-03-22 09:56:00 -
Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

Başkanlık makamındaki ilk gününde “antrikot” şovuna imza atan ve 2019 yılında CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının katıldığı çalıştayda 50 kişilik yemeğe İBB kasasından 319 bin 780 lira ödeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir defa daha kurduğu israf sofralarıyla gündeme geldi. l Kent lokantası adı altında İstanbul halkına parayla mercimek-ayran satan İmamoğlu, yandaş trollere, akademisyenlere, sözde kanaat önderlerine kadar ağırladığı misafirlerine, İBB bütçesinden sınırsız alkolün ve ultra lüks menülerin yer aldığı yemekleri ikram etti.

25 milyarla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu 2023 sonu itibariyle 150 milyar liraya çıkaran ve açtığı birkaç kent lokantası ile göz boyayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun israfları tam gaz sürüyor. Para olmadığı gerekçesiyle AK Parti döneminde hayata geçen çeyrek asırlık ‘taziye yemeği’ ihalesini bir daha tekrarlanmamak üzere iptal eden İmamoğlu’nun, İBB kasasından içkinin su gibi aktığı şatafatlı sofralar kurduğu ortaya çıktı. İBB Meclis Üyeleri tarafından hazırlanan “2023 yılı Denetim Raporuna” yansıyan skandalda, sözde “Kent Lokantası” adı altında İstanbul halkına parayla mercimek-ayran satan İmamoğlu’nun, yabancı öğrencilerden yandaş trollere, akademisyenlerden sözde kanaat önderlerine kadar İstanbul’da ağırladığı misafirlerine İBB bütçesinden sınırsız alkolün ve ultra lüks menülerin yer aldığı yemekler ikram ettiği belirlendi.

İBB’deki israf raporlara girdi

“İstanbul nimet nimet” diyerek seçilen ve içinde tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan İBB bütçesini talan eden İmamoğlu’nun kurduğu ve denetim raporlarına yansıyan israf sofralarından bazıları şöyle:

31.04.2023 tarihinde düzenlenen “Turizm Akademisyenleri ve Sektör Paydaşlarının Katılımıyla Düzenlenecek Organizasyon” için Hakan Turizm Ltd. Şti’ne 398 bin 250 TL + KDV ödeyen İmamoğlu’nun menüsünde “Şehzade Bahçeli Balıkçı Soğuk Antre Tabağı, Deniz Mahsulleri Canollini, Lagos Balığı Izgara, Armut Tartatin ve Alkollü İçecekler” vardı.

06.04.2023 tarihinde, “Sosyal Medya Fenomenleri İle İstanbul Turu Organizasyonu” adı altında Dali Danışmanlık Limited Şirketi’nden 221 bin TL + KDV bedelli hizmet alımı yapan İmamoğlu’nun, yandaş trollere, “Taze Enginar İçinde Bakla Fava, Kuşkonmaz, Yaprak Sarma, Bahçe Yeşillikleri, Rafineri Zeytinyağı ve Balsamik Sostan oluşan Zeytinyağlı Tabağı ile Patlıcan Sotesi Yatağında Çavdar Unlu Köprü Mantısı, Demie-Glace Soslu Antrikot Fırın, Tiramisu ve Alkolsüz Gazlı/Gazsız İçeceklerin yanı sıra isteğe bağlı Alkollü Yerli İçecekler” ısmarladığı raporlara yansıdı.

İBB kesesinden alkol servisi

24.05.2023’te, Doa Tasarım ve Turizm şirketine, “Öğrenciler İçin Tarihi Yarımada Gezisi Hizmet Alımı” işini 406 bin TL + KDV bedelle paslayan İmamoğlu, öğrencilere ve rehberlere isteğe bağlı alkol eşliğinde aynı menüyü ikram etti.
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26.05.2023 tarihinde, “İnanç Turizmin Geliştirilmesi Adına Toplantı Organizasyonu” düzenleyen İBB, yemek, tüketilen alkol ve hizmet bedeli olarak Timeks Turizm LTD. ŞTİ’ne 341bin TL + KDV kaynak aktardı. Menüde yine ‘Demie-Glace Soslu Antrikot Fırın’ vardı.

12.06.2023 onay belgeli, “İstanbul’u Biliyorum Organizasyonu Hizmeti Alımı” işini 125 bin 300 liraya Timeks Turizm LTD. ŞTİ’ne paslayan İBB, “İstanbul’da öğrenimine devam eden kültürel iletişim ve arkeoloji bölüm öğrencileri için verdiği ve isteğe bağlı alkollü içeceklerin servis edildiği yemekte aynı menüyü servis etti.

Almanlar yiyip içti

08.05.2023 onay belgeli, “Almanya’dan Şehrimize Gelen Muhtelif Gazeteciler ile İstanbul Turizmi Toplantısı” için Orhan Öztürk’e 409 bin 500,00 TL + KDV ödeyen İBB’nin lüks menüsünde, “Kuşkonmazlı Gurme Salat, Ispanak ve Dil Peynirli Krep Gratin, Swisssteak, Bademli Pilav, Kabak Terrine, Alkolsüz ve Alkollü İçecekler” ikram edildi.

Doğrudan temin ile 28.07.2023 tarihinde düzenlenen “Köln-İstanbul Fotoğraf Sergisi Hizmet Alımı” kapsamında Hybrıd Teknoloji İletişim Danışmanlık şirketine 347 bin TL’lik iş paslayan İmamaoğlu, sergi katılımcılarına, “Tarama, Humusi, Lakerda, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Levanten Peyniri, Bakla Fava, Patlıcan Salatası ve Kereviz Salatası’dan oluşan Ordövr Tabağı, Terayağlı Peynirli Su Böreği, Süt Kozu Kolu Tandır Kebabı, Sakızlı Prenses Muhallebisi, Gazlı/Gazsız İçecek ve yine İsteğe Bağlı Yerli Alkollü İçki servis etti.

5 yıldır yemeye doymadılar

Skandal menüler, daha önce Türkiye’de yaşayan papazlara verdiği Noel Bayramı yemeğinde, “Amuse-bouche, portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule” gibi pahada ağır yemekleri ikram eden ve Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte içilen içkinin şişe açma parasını bile “Buşon ücreti” adı altında İstanbulluya ödeten İmamoğlu’nun israf düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.

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