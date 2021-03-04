Vatandaş 'can' bunlar 'keyif' derdinde: Bakın Emin Çölaşan kendisine neyi dert etmiş!

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Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme süreci başladı. Buna göre; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri 07:00-19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

İçkili mekanları dert etmiş!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecini yazdı. Alınan kararların bilimsel değil siyasi olduğunu iddia eden Çölaşan, "Kafeler, kahvehaneler, restoranlar saat 19:00'a açık kalabilecek." dedi. Çölaşan kendisine neyi dert edindiğini şöyle anlattı:

"İçkili bir yere gitmişsiniz, sizi 18:30'da uyarmaya başlayacaklar! 'Hesapları getiriyoruz, kapanma vaktimiz geliyor' Saat 19:00'da kalkmak için o mekana en geç 17 dolaylarında gitmeniz gerek. Bu yasağın amacı açık, tam da AKP'nin kafa yapısının belirtisi. Bunlar alkole karşı ya!.. İçki içilmeyecek... İçkili yerlerle mücadele sürecek."

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına sorup cevabı yazmak yerine, insanların kafasını karıştırma çabası

Koronavirüs Bilim Kurulu'na yönelik de bazı eleştirilerde bulunan Çölaşan, şunu sordu: "Bu son kararlar alınırken hükümet Bilim Kurulu'na danıştı mı? Onların resmi ya da gayri resmi görüşü alındı mı? Elimde elbette resmi belge yok ama bana sorarsanız alınmadı."