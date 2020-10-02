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Ekonomi Varank: "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz."
Ekonomi

Varank: "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:28:51 -
Varank: "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz."
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