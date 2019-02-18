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Vanlı atletten Türkiye ikinciliği

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Gençler Salon Türkiye Şampiyonasına katılan Vanlı atletizmci Mahsum Değer, 3000 metre U16 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
Vanlı atletten Türkiye ikinciliği

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Gençler Salon Türkiye Şampiyonasına katılan Vanlı atletizmci Mahsum Değer, 3000 metre U16 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda 48 ilden 750 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Gençler Salon Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsum Değer, 3000 metre U16 yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Gençler Salon Şampiyonasında kazandıkları gümüş madalya ile ikincilik kürsüsüne çıktıklarını ve elde edilen dereceyle Mahsum Değer’in önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini ifade eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, “Sezonun ilk salon deneme yarışmaları bizim açımızdan önemli oldu. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcumuz da elinden geleni yaparak gümüş madalya kazandı. İlimiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasında bulunan Mahsum Değer, katıldığı yarışmalar sonucunda elde etmiş olduğu böylesi başarılı sonuçları ile Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon yetkilerimiz tarafından da takdir gördü ve başarı dilekleri aldı” dedi.


Atletizm Van İl Temsilcisi Enver Acar ise, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 48 ilinden 750 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen U16 Türkiye Gençler Salon Şampiyonasında Van adına katılım sağlayarak Türkiye ikincilik madalyasını kazanan sporcu ve antrenörü tebrik ederek, “İlimizin son 4 yıl içerisinde atletizm branşındaki başarıları gerek federasyon yetkililerimiz gerekse ilimiz hakem ve antrenörleri tarafından büyük bir takdir topluyor. Antrenörlerimizin disiplinli ve programlı çalışmaları, sporcularımızın gayret ve azimleri ile birleşince ortaya böylesi gurur verici başarılar çıkıyor. Bu başarılarımızın gerçekleşmesinde ve ilimizin atletizm branşındaki başarı çıtasının yükselmesinde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Mahsum Değer’in Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan ve büyük bir önem arz eden U16 Türkiye Gençler Salon Şampiyonasında Van adına kazanmış olduğu Türkiye ikinciliği derecesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti. İnanç, “Bu başarı bizim için çok önemli bir başarı olup; ilimiz adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Sporcularımızdan böyle güzel başarıların kazanıldığı haberlerini almak bizleri çok mutlu edip gururlandırıyor. Atletizmde çok istekli ve başarılı olan sporcularımızdan Mahsum Değer, bu yarıştan da başarı ile döndü. Ayrıca bu sporcumuz, ilimiz ve ülkemiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasındadır. Sporcumuzun kendisini ve bu başarıda emeği olan antrenörümüzü de yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
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