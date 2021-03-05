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Gündem Van'lı anneler çocuklarını PKK'dan istedi: HDP'liler taşkınlık çıkartarak valiliğe yürüdü!
Gündem

Van'lı anneler çocuklarını PKK'dan istedi: HDP'liler taşkınlık çıkartarak valiliğe yürüdü!

Evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak isteyen Van'lı anneler, HDP Van İl Binası önünde buluştu. Emniyet güçlerinin anneleri korumak için aldıkları güvenlik önlemlerini bahane eden PKK sevici HDP'lilerse taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:05:00 -
Van'lı anneler çocuklarını PKK'dan istedi: HDP'liler taşkınlık çıkartarak valiliğe yürüdü!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'nin Van Valiliği kaynaklarından edindiği bilgiye göre olay şöyle gelişti: Evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen gözü yaşlı anneler, HDP Van il binası önünde buluştu. Emniyet güçleri onların güvenliğini sağlamak için HDP il binasının bulunduğu caddenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Alınan önlemi bahane eden HDP'liler ise bazı milletvekillerinin binada kaldıklarını öne sürerek ailelerin eylem yaptığı alana geçmek istedi. Polis engelini aşamayan grup, beraberinde HDP Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan ile birlikte Van Valiliği önüne yürüdü. Emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen gruptakiler taşkınlık çıkarttı.

Muhalif medya acılı annelerin orada olduğunu sakladı

Yaşananlar malum medyada da yer buldu. Duvar, Birgün, T24 ve türevleri olayı; 'HDP Van İl Binası'na polis ablukası' şeklinde servis etti. Söz konusu haber yayın organları HDP'lilerin eylemini anlatırken, söz konusu güvenlik önleminin gözü yaşlı Van'lı anneleri korumak için alındığından ise bahsetmedi.

Anadolu Ajansına konuşan Van'lı anneler, şunları söyledi:

Atiye Dayan: Bir anne olarak rica ediyorum. Evlatlarımıza kavuşmamızı sağlasınlar. 6 senedir evladıma kavuşmak için çaba gösteriyorum. Bu yılanların elinden çocuklarımızı kurtarsınlar. Onların eli kalem tutmalı, silah değil.

Nazlı Sancar: Çocuklarımızın acısının son bulmasını istiyoruz. Asker, polis hepsi bizim evlatlarımız. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Kızımın elinden kalemini alıp silah verdiler. Şeyma, kızım, senin dönmeni bekliyorum. Gel devletine teslim ol. Bütün Türkiye sesimizi duysun bize yardımcı olsun.

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