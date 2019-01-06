Van'dan acı haber! Çok sayıda koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar Yolaşan Mahallesine bağlı Bedirbey mezrasında meydana geldi. Mehmet Akbulut isimli vatandaşa ait ahırın akşam saat 18:00 sıralarında aşırı rüzgardan dolayı çökmesi sonucu içeride bulunan 150 koyundan 75'i telef oldu.

75 koyun kurtarıldı

Mehmet Akbulut'un olayı fark etmesiyle Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verildi Bölgeye sevk edilen ekipler, mahalle sakinlerinin yardımı ile 75 koyunu kurtarırken, 75 koyun da telef oldu.