Van'da yöresel yemek yarışması

VAN (AA) - Van'da yöreye özgü yemeklerin tanıtımı için düzenlenen yemek yarışmasına katılan 12 kadını hünerlerini sergiledi.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması amacıyla kadınlar arasında yarışma düzenlendi.

Karpuzalan Mahallesi Taziye Evi'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan 12 kadın, yöreye özgü yemeklerden "helise", "ayran aşı" ile yöresel tatlı olan "kayısı tatlısı" kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Oldukça eğlenceli ve renkli geçen yarışmada dereceye giren kadınlara, elektrik süpürgesi, granit tencere takımı ve çelik çaydanlık hediye edildi.

Yarışmayı izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kültürel faaliyetlere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Bu tür organizasyonları önemsiyorum. Geçen hafta yapılan yarışmaya iş yoğunluğundan dolayı katılamamıştım. Bu kez katıldım ve bu heyecana ortak oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınlardan Hatice Yaşar Türkmen de yöresel yemek yarışmalarının kent kültürünün tanıtımı açısından değerli olduğunu, bu yarışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.