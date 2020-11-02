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Aktüel Van'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Van'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:52:28 -
Van'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 konserve kutusu içine tuzaklanmış patlayıcı, roketatar ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Gürpınar ve Başkale ilçeleri kırsalında operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda RPG-7 roketatar, el bombası, tabanca, 8 RPG-7 roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 1 kilogram A4 plastik patlayıcı madde, 12 konserve kutusu içine tuzaklanmış patlayıcı madde, 3 büyük tüp, 5 piknik tüpü, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle kararlılıkla devam edecektir."

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