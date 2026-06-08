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Yerel Van’da otomobil koyun sürüsünü biçti! 17 hayvan telef oldu
Yerel

Van’da otomobil koyun sürüsünü biçti! 17 hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Van’da otomobil koyun sürüsünü biçti! 17 hayvan telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 17 koyun telef olurken araçta da maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BTF Fiat marka otomobil, gece 01.50 sularında yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 17 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra yol, tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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