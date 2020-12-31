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Aktüel Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Aktüel

Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:06:09 -
Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kişi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı Van-Bahçesaray yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istendi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hasta ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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