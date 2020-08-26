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Aktüel Van'da jandarmadan terör operasyonu
Aktüel

Van'da jandarmadan terör operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:14:00 -
Van'da jandarmadan terör operasyonu

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında 26 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, bir miktar patlayıcı madde, bir miktar örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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