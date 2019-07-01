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Van’da ‘İl Spor Merkezleri’ açıldı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ‘İl Spor Merkezleri (Yaz Spor Okulları)’ açıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Van’da ‘İl Spor Merkezleri’ açıldı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ‘İl Spor Merkezleri (Yaz Spor Okulları)’ açıldı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ilçe müdürleri, şube müdürleri, antrenörler, sporcu ve çok sayıda ailenin katıldığı il spor merkezleri açılış töreni, Ferdi Sporlar Merkezi önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İl Spor Merkezleri açılış töreninde konuşan İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemizde eş zamanlı olarak il spor merkezlerinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Çocuklarımızı gelecekte daha iyi başarılara imza atacak birer sporcu olarak yetiştirmek amacıyla, il spor merkezlerimiz her yaz tatillerinde tüm illerimizde hizmet vermektedir. Bizlerde, Van ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 42 branşta, 15 bin gencimizi il spor merkezlerinde ağırlamayı hedefliyoruz. İl spor merkezlerini çok önemsiyoruz. Tüm branşlarımız tamamen ücretsiz olup, kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeli vatandaşlarımız için de 18 farklı il spor merkezleri kayıtlarımız devam ediyor. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.


İl spor merkezleri açılış programı, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
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