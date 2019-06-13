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Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu Yarınlar" projesi

Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gençler, Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında yapılan turnuvalar sona erdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu Yarınlar" projesi

Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Gençler, Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında yapılan turnuvalar sona erdi.


Van Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce dezavantajlı çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlama, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunma ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukları azaltma amacıyla hayata geçirilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Güvenli Gençler, Umutlu Yarınlar" projesi devam ediyor. Proje kapsamında 2019 yılı Şubat ayı içerisinde futbol ve voleybol branşlarında yetenekli öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 20 okul belirlenerek spor kursları açılırken, 300 öğrenciye ise forma, spor ayakkabısı ve spor malzemeleri desteği verilmişti. 10 voleybol ve 10 futbol branşında olmak üzere toplam 20 okulda haftanın iki günü düzenlenen antrenman programlarıyla çalışmalar sürdürülürken, 9-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında bu iki branşta kurs gören okullarla turnuvalar düzenlendi.


Düzenlenen turnuvalarda voleybol branşında; Akköprü, Yunus Emre ve Dumlupınar ortaokulları, futbol branşında ise Kerim Tuncer, Şemsibey ve TOBB ortaokulları dereceye girdi. Dereceye giren okul ve öğrencilere Tuşba Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalya verildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
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