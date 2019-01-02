0553 313 94 23

Van'da esrar ve kaçak sigaraya 12 gözaltı

Van'da düzenlenen operasyonlarda 133 gram kubar esrar ve bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:19
Van'da esrar ve kaçak sigaraya 12 gözaltı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolcu otobüsü ile 3 araçta yapılan aramalarda 136 gram kubar esrar ile bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ederken, ekipler Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcuya ait koltuğun altında gizlenmiş 133 gram kubar esrar ele geçirildi. Van-Özalp Karayolu'nda yapılan yol kontrollerinde ise durdurulan 3 araçta bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:19
  1. Bitlis
  2. Van
  3. kaçakçılık operasyonu
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. kaçak sigara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'na doğru
    1. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    2. Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp soruları..
    3. Tam 6 futbolcu kadro dışı bırakıldı!..
    4. 2018'de Suriye'de yaklaşık 7 bin sivil..
    5. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş..
    6. CHP sübvanse ediyor “Mor Çete” susuyor
    7. Hatay'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Memurun gözü enflasyon rakamlarında
    9. "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına..
    10. Okul kantinlerindeki gıdalar için logo..
    11. ECB, İtalyan bankası Banca Carige'ye..
    12. Marmara'da poyraz etkisini yitirdi
    13. Okul kantinlerindeki gıdalar için logo..
    14. UKOME'den yeni düzenleme
    15. Sırakayalar Şelalesi'nde buzdan şölen
    16. Abisinin düğününe son anda yetişen..
    17. "Tatbikat değil, her şey gerçek"
    18. Antalya'da duvarı delinen kuyumcudan..
    19. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı..
    20. SuperFresh ihracatta hedef büyütüyor
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde