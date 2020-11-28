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Aktüel Van'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:06:19 -
Van'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, istihbarat çalışmaları sonucunda ilçenin Çepkenli Mahallesi'nin Yukarı Beşparmak Mezrası'na operasyon düzenlendi.

Altı adreste eş zamanlı yapılan aramalarda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfek, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 7.62 milimetre çapında 333 mermi, 32 mavzer mermisi, 7 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mermisi, 7 kalaşnikof şarjörü, 54 kilo 300 gram kubar esrar, 70 kilogram kenevir tohumu ve terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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