Van’da derbi coşkusu Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi maçta Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesi Van’da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi maçta Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesi Van’da coşkuyla kutlandı.

Saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda başlayan maç, sarı kırmızılı ekibin 2-0 kazanmasıyla Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan sarı kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş’a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

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