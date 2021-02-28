Van’da da evlat nöbeti başlatan aileler: Buldan’ın çocukları özel okullarda bizimkiler kurşunların önünde!

Diyarbakır’dan sonra Hakkari ve Şırnak’ta düzenlenen evlat nöbeti Van’da da başladı. Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, “Sürekli Kürt haklarından söz edenler en çok Kürtlere söz verdi. Oğluma ve gençlere sesleniyorum, gelin ülkenize teslim olun, devletinize sığının" dedi. 2015'te 17 yaşındaki kızı Şilan Dayan'ın dağa götürüldüğünü anlatan anne Atiye Dayan ise yıllardır evladının özlemiyle yaşadığını ifade etti.



Kaçırılan kızını isteyen Dayan, "Sabahlara kadar kızımın kıyafetlerini kokluyorum. Bütün HDP ve PKK mağdurlarına sesleniyorum, korkmayın sesinizi yükseltin. Pervin Buldan'ın çocukları özel kreşlerde okuyor, bizim çocuklarımız dağlarda kurşunların önüne atılıyor. Bu bebek katillerine verecek çocuklarımız yok” dedi.

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da "Bir oğlum asker, bir kızım dağda. Kardeş kardeşin katili olmasın. Gel kızım, devletimize teslim ol, onlar sizi kandırıyor" dedi.



Oğlu için oturma eylemine katılan Eyyüp Baran ile Fikret Koç da "Ölsek de bu eylemimize devam edeceğiz. Biz kazanacağız, onlar kahrolacak. Allah onları perişan etsin. Çocuklarımızın kaçırılmasının sorumlusu HDP’dir” diye konuştu.