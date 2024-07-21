Van'da 19 kişinin canına mal olan tehlike NASA tarafından görüntülendi!

Bu yıl Van'da sıcak havalar nedeniyle göl, göletler, dereler ve sulama kanallarında 19 kişinin boğulduğu bildirildi. Van Gölü'ndeki akıntı sistemlerinin önemine vurgu yapan uzmanlar, özellikle gölde serinlemek isteyenlerin bu akıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Mustafa Akkuş, gölde bulunan 5 ana akıntı sisteminden bahsederek, özellikle Erciş Körfezi ve Tatvan Körfezi'nde oluşan akıntıların güçlü olduğunu açıkladı.

Van Gölü, 3.712 kilometrekarelik yüzey alanı ve 461 metre maksimum derinliği ile geniş bir ekosistem olarak dikkat çekiyor. Göldeki akıntılar, özellikle rüzgarlı dönemlerde güçlenerek tehlike oluşturabiliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Mustafa Akkuş, göl çevresinde güvenli plaj sayısının artırılması ve her plajda cankurtaran bulunması gerektiğini belirtti.

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