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Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursunda yeni kayıt dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren BESYO hazırlık kursunda yeni dönem kayıtları başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursunda yeni kayıt dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren BESYO hazırlık kursunda yeni dönem kayıtları başladı.


Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarının yeni dönem kayıtları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bünyesinde eğitim gören 200 öğrenciden 172’sini başarıya ulaştıran kurslara, gençlerin bu yıl da büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde üniversitelerin öğretmenlik, antrenörlük ve yöneticilik bölümlerine hazırlanan gençlere, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme ve giyim desteği de sunuluyor.


Kurslara katılmak isteyenlerin 0542 334 79 71 ve 0538 515 93 40 nolu telefonları arayarak kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:17
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