Valizlerin içerisinden 184 kilo esrar çıktı
Mersin’de narkotik polisinin durdurduğu kamyonetteki valizlerden 184 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Mersin’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen kamyonet, narkotik polisinin takibiyle durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, takip ettiği şüpheli bir kamyoneti, önünü keserek durdurdu. Sürücü H.A.'nın indirildiği kamyonette dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın kasasındaki valizlerde 184 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü H.A. (32), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
