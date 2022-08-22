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Aktüel Valilikten "sağanak yağış" ve "yıldırım" uyarısı
Aktüel

Valilikten "sağanak yağış" ve "yıldırım" uyarısı

Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 20:36:00 -
Valilikten "sağanak yağış" ve "yıldırım" uyarısı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

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