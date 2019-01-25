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Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor

Terör örgütü PKK'ya yapılacak operasyon nedeniyle Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalındaki 3 köy ve 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25 Ocak 2019 Cuma 14:39
Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalındaki 3 köy ve 2 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 28 Ocak'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yazılı açıklama yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ve Şirvan İlçe Jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt ve Bölücek mahalleleri ile Kasımlı köyü, Şirvan ilçesinin Kömürlü ve Ormanbağı köylerinde 28 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için yasağa uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:39
  1. Siirt
  2. PKK
  3. Baykan
  4. Şirvan
  5. sokağa çıkma yasağı

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