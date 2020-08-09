Valilik, Ankaralılara Kovid-19 tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu
ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.