Vali Gül'den trafik uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, bayram tatili dönüşünde sürücülere trafik kuralları hatırlatması yaptı.
Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tatil dönüşü trafikte sürücülerin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.
Gül paylaşımında, "İstanbul'umuza dönüşler başladı. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim! Ramazan Bayramı'nın sonuna yaklaşırken ilimize dönüş yoluna çıkan sürücülerimiz, emniyet kemerimizi takalım, kaskımızı kullanalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla ilgilenmeyelim, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, #BayramSensizOlmaz." ifadelerini kullandı.