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Gündem Vali Davut Gül duyurdu: Yakında İstanbul'un gündeminden çıkacak
Gündem

Vali Davut Gül duyurdu: Yakında İstanbul'un gündeminden çıkacak

Yeniakit Publisher
2023-08-05 14:53:00 -
Vali Davut Gül duyurdu: Yakında İstanbul'un gündeminden çıkacak

İstanbul Valisi Davut Gül, ''Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz. Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak'' dedi.

İstanbul Valiliği'nin düzenlediği medya temsilcileri buluşmasında konuşan Vali Davut Gül, düzensiz göçmenlerle ilgili konuştu. Gül, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gül, "İstanbul'a gelen insanların bazıları yatırım için geliyor bazıları eğitim amaçlı geliyor biz sağlık turizminde çok potansiyeli olan bir şehiriz. Bizim mücadele ettiğimiz ekiplerimiz, kimlik kontrolü yaparken herhangi biri kayıtsızsa bu şu anlama geliyor; ülkemize nasıl girdiğini bilmiyoruz, kaçak yollarla girmiş dolayısıyla bunun uyruğuna bakmadan kendi ülkesine geri gönderiyoruz" dedi.

"Ticaret yapanlar denetim altında"

Yabancıların oturma izni kapsamı hakkında da bilgi veren Gül, şöyle devam etti:

"Biri İstanbul'da yaşamaya karar verdi, buna izin verildi. Ne yapacak? Ticaret yapacak. Günün sonunda bu izin uzatılırken bunun izin verildiği süre içerisinde o amaca yönelik çalışmanın yapılıp yapılmadığını arkadaşlarımız kontrol ediyor. Bu ne demek? Şu demek; Ticaret yapacağım diyor ticaret yapan kişi ne kadar vergi verdi, kaç kişiyi çalıştırdı? Eğer bir kişi iki yıl boyunca ticaret yapmak için izin aldıysa ve bu süre içinde o amaçları gerçekleştirmediyse iki tane alternatif var. Ticari anlamda düzen kuramamıştır bunu uzatmıyoruz. Ticari anlamda bir düzen kurmuştur ama kayıt dışı çalışmıştır bunu da uzatmıyoruz.

"Kimsenin başı boş dolaşmasına izin vermiyoruz"

Dolayısıyla İstanbul'a katkı sunacak, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak herkese ihtiyacımız var ama bunun dışında kaçak yolla girdiyse onu sınır dışı ediyoruz. Belli katalog suçlar var izin verildi ama uyuşturucu terör taciz gibi suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Bizim göç politikamız merhamet eksenli, adalet eksenli. Kimseye zulüm de etmiyoruz kimsenin burada başı boş dolaşmasına da izin vermiyoruz. Kısa süre içerisinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Bunun ticaretini yapan kişilerle ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor."
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