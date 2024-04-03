  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün yöneticilerinin en hafif sabıkası 'kasten yaralama' !

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Selçuk Bayraktar ilk kez milyarderler listesinde, işte sırası

Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?

İngiltere'den İsrail'e sert tepki

Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?

Emeklilere kaynak bulundu! Ünlü profesör müjdeyi verdi... Bunlar olursa zamma filan gerek kalmayacak

Akit yıllardır uyarıyor... İBB itfaiyesinin ihmali felakete sebep oldu! Şok iddia: Yanlış kimyasalla müdahale edildi

DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşımızın verdiği mesaj bizim için yol haritasıdır!
Gündem Vali Çelik’ten sağduyu çağrısı
Gündem

Vali Çelik’ten sağduyu çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 02:12:00 -
Vali Çelik’ten sağduyu çağrısı

Van’da seçimi kazanan PKK sevici Dem Parti adayı Abdullah Zeydan’ın mazbatasının AK Parti’ye verilmesinin ardından Van’da çıkan gerginlik Hakkari’ye sıçradı. Hakkari Valisi Ali Çelik, çıkan olaylardan dolayı vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

Hakkari’de çıkan olaylara ilgili bir açıklama yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Demokraside demokratik tepkiler, mesul haklar, bunları da kullanmanın sınırları var. Bir başkasını haklarını sınırlarını engellemeden imkanlarını sonuna kadar kullanabilirler. Kamu düzeni de bunun bir parçası, kamu düzeni içinde buna aykırı davranan Türk Ceza Kanunu kavramı içerisinde yaptırımı uygulanır. İstenmeyen, hoş olmayan birçok durum yaşandı. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Bir vatandaşımızın kaşının üstüne havai fişek kapsülü denk gelmiş, küçük bir yaralanması var. Onun haricinde çok ciddi bir sıkıntımız yok. Birkaç özel şahsın araçları da maddi hasarlar oluşmuş. Onu dışında arkadaşlar çalışma yapıyor, zaten görüntüler de var. Savcılık adli makamlara konuya intikal ettirildi. Onların talimatlarını göre kamu düzeni içerisinde onun muhakkak karşılığını alacak. Tüm Hakkarili hemşehrilerimizin hepimizin taşıması gerektiği sağduyu. Sağ duyunun ötesinde bir şey da ihtiyacımız var birbirimize destek olmamız lazım. Konunun fazla büyütmeden adli makamlara ve devlete güvenmek lazım" dedi.

DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!
DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!

Gündem

DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!

Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?
Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?

Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!
Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!

Gündem

Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23