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Aktüel Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı
Aktüel

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava muhalefetine karşı İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 17:28:00 -
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki hava durumuna dair tahminlere yer vererek, "Kıymetli hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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