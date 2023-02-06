  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Deprem bölgesine hareket ettiler
Aktüel

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Deprem bölgesine hareket ettiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma personelinin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:43:00 -
Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Deprem bölgesine hareket ettiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 703 emniyet ile 376 jandarma personelinin deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzdan; 613'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 703 emniyet personelimiz ve 5 araç, 53'ü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) olmak üzere 376 jandarma personelimiz deprem bölgesine hareket etti" ifadelerine yer verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23