Vali Ali Yerlikaya duyurdu: Deprem bölgesine hareket ettiler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 703 emniyet ile 376 jandarma personelinin deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "İstanbul'umuzdan; 613'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 703 emniyet personelimiz ve 5 araç, 53'ü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) olmak üzere 376 jandarma personelimiz deprem bölgesine hareket etti" ifadelerine yer verdi.