Vali Akkoyun Mardin'deki operasyonları duyurdu!

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Aralık ayında Mardin’de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3’ünün tutuklandığını söyledi.

Akkoyun, terörle mücadele ve organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam etmekte olduğunu aktararak, "Bu kapsamda ilimizde 3 operasyon düzenlenmiş olup 7 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 138 silah ile 4 bin 692 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde Suriye’den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 83 kişi hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişi yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" dedi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının da hassasiyetle sürdüğünü kaydeden Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Aralık ayı içerisinde toplamda 71 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda toplam 98 şahsa işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 11 şahıs tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde Aralık ayı içerisinde 52 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 85 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Aralık ayı içerisinde aranan toplam 713 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişi adli mercilere sevk edilmiştir" diye konuştu.

29 Aralık’ta başlayan ve üç gün boyunca etkili olan kuvvetli kar yağışına değinen Akkoyun, Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları, AFAD, sağlık birimleri ve ilgili kurumlarla anlık iletişim sağlanarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığını söyledi. Akkoyun, "Kar yağışı süresince sahada yaklaşık bin 200 personel ve 300’e yakın araç görev yapmıştır. Planlı ve etkin çalışmalar sayesinde kar yağışının afete dönüşmesi engellenmiş, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin verilmemiştir. Ana arterler, hastane güzergahları ve kırsal mahalle bağlantı yolları başta olmak üzere ulaşımın aksamaması için karla mücadele kesintisiz sürdürülmüş, acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmiştir" ifadelerini kullandı.