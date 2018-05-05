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Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması çok zor!

"Şampiyonluk yarışında bende varım" diyen Fenerbahçe'de yedek kulübesinde oturan yıldız oyuncu Valbuena'nın takımdan ayrılma ihtimali çok düşük görünüyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:42
Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması çok zor!

CELAL UMUT EREN

Kariyerini zirvede sürdürmek isteyen, sürekli futbolun içinde olmayı dileyen Fransız futbolcu bu nedenle sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Çin ya da Katar gibi alternatifleri düşünmeyen 33 yaşındaki yıldıza ayrıca Fransa Ligue 1 takımları da Türkiye'de kazandığı parayı ödemeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana her zaman en fazla konuşulan isim olan Mathieu Valbuena'nın geleceği de sürekli gündemde duruyor. Yıldız transfer olarak sezona başlarken kadroya katılan ama sezonun genelinde yedek kulübesinde kalan Valbuena için her şeye karşın tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

Kariyerini zirvede sürdürmek isteyen, futbolun içinde olmayı dileyen yıldız oyuncu, bu nedenle sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor, sadece Avrupa ya da ülkesi Fransa'dan aynı maaş şartlarını karşılayabilecek bir takımla anlaşmayı umuyor.

Çin ya da Katar gibi alternatifleri asla düşünmeyen, Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemeyen 33 yaşındaki oyuncu, hem kupalar kazanmak hem de iddialı bir ligde yer alma hedefini koruyor. Her ne kadar yedek kalmayı istemese de kariyerinin tehlikeye girmemesi adına sarı-lacivertli takımdaki avantajları dikkat çekiyor. Buna göre Valbuena'nın önündeki iki alternatif şöyle duruyor:  

-Fenerbahçe'de kalmaya devam edip, hem şampiyonluğa oynamak hem de Avrupa kupalarından kopmamak.

-Fransa Ligue 1'e dönme ihtimali. Ancak Fransa Ligue 1'deki çoğu kulüp yıldız ismin maaş ve şartlarını ödemeye yanaşmıyor. PSG, Lyon ve Monaco gibi üst düzey kulüpler de hem farklı transfer hedeflerinde hem de daha büyük yıldızları düşünüyor.

HEP VERİMLİ

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'de çoğunlukta yedek kalsa da istatistikleriyle alkış alıyor. Fransız yıldız verimli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bu sezon Giuliano'dan sonra takımın en skorer ve en üretken ismi olan Valbuena, ligdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor. 26 lig maçına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı, 9 asist yaptı. Asist olarak takımın en iyisi olan tecrübeli futbolcu, toplamda 16 gole direkt katkı sundu.

HAZIR OL VALBUENA!

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Bursaspor maçına ideal kadrosu ile çıkacak. Bu kadroda Valbuena yer almayacak. Uzun süredir yedek kulübesinde bekleyen ve genellikle son bölümlerde oyuna dahil olan Fransız futbolcu bu durumdan fazla memnun olmasa da sorun yaratmıyor. Teknik heyet de futbolcunun motivasyonunu kaybetmemesi adına bu kararın nedenlerini sürekli açıklıyor. Valbuena'nın rakip yorgunken oyuna girmesinin takıma daha çok katkı sağladığı ifade ediliyor. Son üç maçta yaşananların bunun en büyük kanıtı olduğu futbolcuya aktarılıyor. Takım için büyük önem taşıdığının ısrarla altı çiziliyor.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:42
  1. Mathieu Valbuena
  2. Aykut Kocaman
  3. Fenerbahçe
  4. Bursaspor
  5. Futbol
  6. Avrupa
  7. Katar
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