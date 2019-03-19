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VakıfBank, yarı final için sahada

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yla yarın saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

19 Mart 2019 Salı 10:16
VakıfBank, yarı final için sahada

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova’yla yarın saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, 3-0 ve 3-1’lik galibiyetler halinde adını yarı finale yazdıracak. VakıfBank’ın 3-2 kazanması durumunda ise mücadele altın sete gidecek.


Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yla yarın saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmayı 3-0 ve 3-1’lik skorla kazanması halinde yarı finale yükselecek. VakıfBank’ın 3-2’lik galibiyeti durumunda ise mücadele altın sete gidecek.


VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Moskova’da iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarımızın önünde böyle önemli bir rövanş maçı oynayacağımız için heyecanlıyız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyaç duyacağımız bir maç olacak. Rakibimiz Dinamo Moskova çok iyi oynayan ve çok iyi blok yapan bir takım ve onları yenmek için çok iyi bir voleybol ortaya koymamız gerekiyor. Takım olarak sahada en iyisini yapıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz" dedi.


VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Rusya’da oynadığımız maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Orada oynadığımız maçtan takım olarak gereken dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmada takım ruhumuzu ortaya koyarak turu geçmek istiyoruz. Bu turu geçecek güce sahibiz. Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemeleri için maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:16
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