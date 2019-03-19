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VakıfBank-Dinamo Moskova maçına doğru

- VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti:"Takım olarak sahada en iyisini yapıp turu geçen taraf olmak istiyoruz"

19 Mart 2019 Salı 11:35
VakıfBank-Dinamo Moskova maçına doğru


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile yapacakları maçı kazanarak turu geçen taraf olmak istediklerini bildirdi.

Rusya'daki ilk maçta 3-2 yenildiği rakibini yarın İstanbul'da ağırlayacak sarı-siyahlı ekibin İtalyan başantrenörü, yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın önünde böyle önemli bir rövanş maçı oynayacağımız için heyecanlıyız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyaç duyacağımız bir maç olacak. Rakibimiz Dinamo Moskova çok iyi oynayan ve çok iyi blok yapan bir takım. Onları yenmek için çok iyi voleybol ortaya koymamız gerekiyor. Takım olarak sahada en iyisini yapıp turu geçen taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise "Rusya'da oynadığımız maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Orada oynadığımız maçtan takım olarak gereken dersleri çıkardığımızı düşünüyorum. Sahamızda oynayacağımız karşılaşmada takım ruhumuzu ortaya koyarak turu geçmek istiyoruz. Bu turu geçecek güce sahibiz. Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemeleri için maça bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank ile Dinamo Moskova, İstanbul'da yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:35
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Dinamo Moskova
  3. Giovanni Guidetti
  4. Melis Gürkaynak
  5. Vakıfbank
  6. Voleybol

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