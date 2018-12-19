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VakıfBank, Bulgaristan deplasmanında

- Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Maritza'ya konuk olacak

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
VakıfBank, Bulgaristan deplasmanında


İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Maritza'ya konuk olacak.

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Son dünya şampiyonu VakıfBank, gruptaki ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV takımını 3-1 yendi. Maritza ise Fransa temsilcisi Beziers'e 3-0 kaybetti.


- Avrupa'da 23 maçtır kaybetmiyor


VakıfBank, Avrupa'da 23 maçtır mağlup olmuyor.

Son 3 sezonda oynadığı 23 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 maçın 34'ünü kazanma başarısı gösterdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:00
  1. CEV Şampiyonlar Ligi
  2. Maritza
  3. Vakıfbank
  4. Voleybol

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