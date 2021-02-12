Vakıf Katılım’dan Trabzon ekonomisine destek

Bu kapsamda Vakıf Katılım Trabzon Şubesi ile Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Of Ticaret ve Sanayi Odası ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle meslek odaları ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kâr ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler.

KOBİ’lerimizin yanındayız

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ”Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk” dedi.

Çalışmalarımız sürüyor

Göktaş, “Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Trabzon Şubemizin, Trabzon’daki sanayi, ticaret ve meslek odaları ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz” dedi.