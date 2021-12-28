Vakıf Katılım’a 2 büyük ödül daha

Vakıf Katılım, İngiltere’nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards tarafından daha önce aldığı 4 ödüle 2 yeni ödül daha ekledi. Bu kapsamda Vakıf Katılım, “Yetenek Yönetimi Programı” ile “En İyi İnsan Kaynakları Ödülü”nün; “Sosyal Biz Kulüpler Projesi” ile de “En İyi İletişim Ödülü”nün sahibi oldu.

Sektörün en genç üyelerinden

Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, Best Business Awards ödül programında 2 kategoride daha ödül almanın haklı gurur yaşattığını kaydetti. Sektörün en genç üyelerinden biri olmalarına rağmen hayata geçirdikleri ürün ve hizmetlerin yanı sıra İK projeleriyle de referans kurum olmayı hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

Doğru ve yenilikçi yaklaşım

“En büyük gücümüzün çalışanlarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle doğru ve yenilikçi İK yaklaşımlarıyla kurum çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini sergileyeceği çalışma ortamları oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Kariyer hedeflerine ulaşmaları için onlara yol gösteriyor ve önemli gelişim fırsatları sunmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz proje ve programlar ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından dikkatle takip ediliyor ve İK uygulamalarımızla ödüle lâyık görülüyoruz.

Mutluluk kaynağı

Büyük bir özenle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizim için ayrı bir kıvanç ve mutluluk kaynağı. Bu ödüllerin Kurumumuza hayırlı olmasını diliyor ve ödüllerimizde pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.”