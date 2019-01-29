Vakıf Katılım ‘Yılın en itibarlısı’ seçildi
Genel Müdür İkram Göktaş'ın liderliğinde şubeleşme çalışmalarına bu yılda da devam edecek olan Vakıf Katılım, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde katılım bankacılığı kategorisinde ‘Yılın En İtibarlısı’ seçildi.29 Ocak 2019 Salı 11:27
Vakıf Katılım, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde katılım bankacılığı kategorisinde ‘Yılın En İtibarlısı’ seçildi. Ödüle layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Genel Müdür İkram Göktaş, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşma vizyonu doğrultusunda şubeleşme çalışmalarına 2019 yılında da devam edeceklerini ve ülke ekonomisini destekleyecek projeler içinde yer almayı sürdüreceklerini belirtti. Göktaş, “Önümüzdeki dönemde bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
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