  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahşerin provası CHP'de sular durulmazken Kemal Kılıçdaroğlu flaş talimatı verdi Özgür Özel'e bayram sonrası kötü haber! İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi Bilgi Üniversitesi’nde neler yaşandı? İşte çok konuşulan kararın perde arkası “Saraçhane bülbülleri” parayla ötüyormuş! Fondaşların sarı zarfı açıldı Balonları söndü! Ortada kaldılar FETÖ ve CIA’den ortak X kuşatması! “Üniversiteler Bizim Ama Dünya Görüşü Bizim Değil” Bir belediyeye daha operasyon: Gözaltılar var Özgür Özel'e bir şok daha! Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp...
Dünya Vahşetin böylesi: Öldürüp timsahlara attılar!
Dünya

Vahşetin böylesi: Öldürüp timsahlara attılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vahşetin böylesi: Öldürüp timsahlara attılar!

Güney Afrika’nın ünlü Kruger Ulusal Parkı’nda tatil yapan yaşlı turist çift, uğradıkları vahşi saldırıda bıçaklanarak öldürüldü. Cesetleri timsahlarla dolu nehre atan ve lüks aracı çalan katillerin peşine düşen polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Güney Afrika’nın en büyük vahşi yaşam alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı’nda, safari tarihinin en kan dondurucu olaylarından biri yaşandı. Çarşamba günü kaldıkları tesise dönmeyerek kayıplara karışan emekli çift Ernst (71) ve Dina Marais (73) için başlatılan arama çalışmaları acı bir keşifle son buldu. Cuma günü Crook's Corner bölgesinde nehir kaplayan bir fil sürüsünü izleyen bir grup turist, suyun içinde hareketsiz duran iki ceset fark etti. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cansız bedenlerin kayıp turist çift Ernst ve Dina Marais'e ait olduğunu teşkil etti.

CİNAYETTE 'KAÇAK AVCI' İHTİMALİ

The Sun gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı özel rapora göre, yaşlı çiftin ellerinin arkadan bağlandığı ve vücutlarında çok sayıda bıçaklanma izi olduğu tespit edildi. Vahşi saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, cinayet kanıtlarını tamamen yok etmek amacıyla cesetleri bilinçli olarak bölgedeki timsah dolu nehir sularına bıraktığı belirlendi. Saldırganların ayrıca çifte ait 4x4 safari aracı ile olay yerinden kaçtığı, polisin ise katil veya katillerin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı operasyonu yürüttüğü bildirildi.

Deneyimli dedektifler ve cinayet soruşturması ekipleri, çifte tatil esnasında parkta yasa dışı faaliyet gösteren kaçak avcılar ile karşılaştıkları için sessizce infaz edilmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor. İlk belirlemelere göre zanlıların, cinayetin ardından çaldıkları arazi aracıyla Kruger Ulusal Parkı sınırından çıkarak komşu ülke Mozambik topraklarına kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede sınır hatları kapatılırken, uluslararası güvenlik güçleriyle de koordinasyon sağlandı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TRAJEDİ

Güney Afrika Ulusal Parkları (SANParks) yönetimi yaptıkları resmi açıklamada, olayı "şok edici ve dehşet verici bir keşif" olarak nitelendirdi. Kurum yetkilileri, parkın neredeyse yüz yıllık köklü geçmişinde daha önce hiçbir turistin böyle bir cinayet kurbanı olmadığını, olayın park tarihinde "eşi benzeri görülmemiş bir trajedi" olduğunu vurguladı. Yaşanan turist cinayeti sonrası, Kruger'ın kuzeydoğu bölgesindeki koruma önlemleri ve güvenlik risk azaltma tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Sanık bu kez eşini suçladı! 19 yıl sonra çözülen cinayette yeni savunma
Sanık bu kez eşini suçladı! 19 yıl sonra çözülen cinayette yeni savunma

Aktüel

Sanık bu kez eşini suçladı! 19 yıl sonra çözülen cinayette yeni savunma

Denizli’de 10 yıllık sır perdesi: Cinayeti itiraf etti, cansız bedeni aranıyor
Denizli’de 10 yıllık sır perdesi: Cinayeti itiraf etti, cansız bedeni aranıyor

Gündem

Denizli’de 10 yıllık sır perdesi: Cinayeti itiraf etti, cansız bedeni aranıyor

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme!
Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme!

Yerel

Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme!

Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!
Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!

Gündem

Dorukhan Büyükışık cinayetinde firari şüpheli kıskıvrak yakalandı! Sekiz yıldır kaçıyordu hesap verecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23