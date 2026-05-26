  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda Bayram tatili için o ilçeye akın ettiler! 10 binlik nüfus 100 bin oldu Görüşmeler doğrulandı: S-400'ler yola çıkıyor ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Altın fiyatları sert düştü Ferrari tarihinde yeni sayfa! 530 km menzil ve 1050 HP güç ile “Luce” sahneye çıktı! Müjde verildi: 6 saatlik yol 2 saate düşecek Dünyaca ünlü Denizli horozunun ırkı böyle korunuyor
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Isparta-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu patladı. Günlük 10 bin araç geçişinin 18 bine çıktığı güzergâhta jandarma ekipleri alarma geçti.

#1
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Türkiye’nin kritik geçiş noktalarından biri olan Isparta-Antalya kara yolunda yoğunluk zirve yaptı. Akdeniz ile Ege’yi birbirine bağlayan hatta günlük araç sayısı 18 bine ulaşırken, olası kazaların önüne geçmek için jandarma ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Burdur bölgesinde görev yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi, bayram boyunca güzergâhta aralıksız görev yapacak.

#2
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı.

#3
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Burdur sorumluluk bölgesinde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kara yolunda görevini sürdürecek. Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yer alan kara yolunda ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

#4
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Üret, yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi. Tatil sezonunun açılmasıyla trafik yoğunluğunda ciddi artış beklendiğini anlatan Üret, "Burdur'dan geçişlerde yıllık trafik hacmi 14 milyonu bulmaktadır. Turizm güzergahı olması ve çevre illerle bağlantı noktası olmasından, özellikle Kazak ve Kargı tünellerinin bulunduğu Isparta-Antalya devlet kara yolunda günlük trafik hacmi 10 binken, bayram tatilinde bu sayı 18 bine çıkıyor." diye konuştu.

#5
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Üret, trafik kurallarının daha sıkı uygulanması, daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve herkesin rahat şekilde seyahat etmesi için görev başında olduklarını vurguladı.

#6
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

KAZALARIN YÜZDE 64’Ü HIZ KAYNAKLI Kazaların yoğunlukta meydana geldiği bölgelerde daha sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Üret, bölgedeki trafik kazalarına yüzde 47 otomobil, yüzde 23 motosiklet ve yüzde 14 kamyonet cinsi araçların karıştığını dile getirdi.

#7
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Üret, kazaların yüzde 64'ünün hızdan kaynaklı olduğuna değinerek, kazalara bağlı can kayıplarının azaltılması için hız sınırı, emniyet kemeri ve kask, seyir halinde cep telefonu ve alkollü araç kullanımı ihlallerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

#8
Foto - Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla geçen sene 30 bin 484 vatandaşa, genel trafik bilgisi ve trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini hatırlatan Üret, eğitimlerde 14 bin 490 materyal dağıttıklarını söyledi. Üret, bu yıl da 20 bin 180 vatandaşa trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini belirterek, özellikle genç sürücüler ve motosikletlere yönelik, lise, yüksekokul ve gençlerin bulunduğu diğer alanlarda, "Reflektif yelek giy görünür ol", "Kaskımla güvendeyim" projeleri kapsamında eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi
Siyaset

Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi

Mütedeyyin camiada tanınan isimlerden Hukukçu Ramazan Arıtürk’ün, Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin peş peşe yaptığı çıkışlar tartışma konusu ol..
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti
Gündem

Öcalan’dan CHP yorumu! Safını belli etti

Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve şürekasını savundu.
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu
Gündem

O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizine ilişkin servis edilen görüntüler tartışma yarattı. Servis edilen videoda tebligatı okumadan yırtan Ö..
‘Hamaney'in bacağı koptu’ denmişti! İran: Kafa, yüz ve bacaklarından yaralandı
Dünya

‘Hamaney'in bacağı koptu’ denmişti! İran: Kafa, yüz ve bacaklarından yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dini lider Mücteba Hamaney’in İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23