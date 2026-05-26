Bayram yolunda kırmızı alarm! Trafik ekipleri teyakkuzda

Trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla geçen sene 30 bin 484 vatandaşa, genel trafik bilgisi ve trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini hatırlatan Üret, eğitimlerde 14 bin 490 materyal dağıttıklarını söyledi. Üret, bu yıl da 20 bin 180 vatandaşa trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini belirterek, özellikle genç sürücüler ve motosikletlere yönelik, lise, yüksekokul ve gençlerin bulunduğu diğer alanlarda, "Reflektif yelek giy görünür ol", "Kaskımla güvendeyim" projeleri kapsamında eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.