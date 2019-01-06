0553 313 94 23

Vahşet! 6 yaşındaki çocuğunun yanında çekiçle öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen karısını, 6 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice öldürdü.

06 Ocak 2019 Pazar 13:09
Vahşet! 6 yaşındaki çocuğunun yanında çekiçle öldürdü

Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyuduğu sırada, 6 yaşındaki çocuğunun yanında kafasına çekiçle vurup boğazına bıçak sokarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30'da 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) kendisinden boşanmak istediği için çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan zanlının savcılıktaki verdiği ifadede eşini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı.

Zanlının 20 yıldır evli olan eşinin kendisinden boşanmak istediğini 25 Aralık akşam İstanbul'da yatılı okuyan büyük oğlunu arayarak ona da kendisinden boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Ben eşimi ikna etmek için ona yalvardım. Ancak o bir türlü ikna olmadı. Eşimi ikna edemediğim için bu olayı kafama taktım. Eşim ne olursa olsun boşanacağını söyledi. Gece eşim 6 yaşındaki oğlum Hamza ile birlikte bir çekyatta ben de aynı odada karşı çekyatta yattım. Boşanma konusunu kafama taktığım için sabah erkenden kalkıp çok sayıda sigara içtim. Sonra da dışarı çıkıp çekici alıp odaya geldim. Oğlumla birlikte yan yana yatan eşimin kafasına bir kez vurdum. Eşim hiç uyanmadı bana tepki vermedi. Ancak oğlum sese uyandı. Oğluma sus yorganı kafana çek uyu dedim. Sonra da eşimin kafasına çekiçle 3 kez daha vurdum. Eşim hareketsiz kaldı. Sonra da cebimden çıkardığım bıçağı eşimin boğazının iki tarafına 3 kez sokup çıkardım. Bu hareketten sonra oğlumu alıp evimizin yakınındaki ablama gittim. Oradan akrabam olan mahalle muhtarını arayıp 'eşimi öldürdüm gel beni polise teslim et' dedim. O da bir süre sonra eve gelip polisi aradı. Polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:09
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Yüreğir ilçesi
  4. Vahşet
  5. kadın cinayeti
  6. çocuğunun yanında öldürdü
  7. boşanmak isteyen karısını öldürdü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu hafta içerisinde önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız"
    1. "Bu hafta içerisinde önemli ölçüde..
    2. Kaza yapan otomobilden fırlayan genç..
    3. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    4. Çin medyası duyurdu! Galatasaray o..
    5. FETÖ'nün oyunu deşifre oldu! 'Noktalı..
    6. Sabah namazına gelen çocuklara bisiklet
    7. 7 Ocak Pazartesi hangi illerde..
    8. "Nifak tohumları ekenlere camia..
    9. Peygamberimizin hayatından! ‘Annem..
    10. Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye transfer..
    11. İstanbul'da yarın kar bekleniyor
    12. İran'da sosyal medya tartışması
    13. Altınları ve gümüşleri cebinde taşı..
    14. Ukrayna'da Türk vatandaşı iki..
    15. Adıyaman’da yarın (7 Ocak Pazartesi)..
    16. Fıkıh! Boşamanın şakası olur mu?
    17. "Türkiye adli yardımlaşmada üzerine..
    18. Milli okçular yılın sporcusu ödülüne..
    19. Tesettür kadını koruyan kalkandır
    20. En düşük ücret bin TL olacak!
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor