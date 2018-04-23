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Vahid Halilhodzic hüngür hüngür ağladı!

Japonya Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Trabzonspor eski teknik direktörü Halilhodzic, ''Beni bir çöp gibi çöp kutusuna fırlatıp attılar'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
Vahid Halilhodzic hüngür hüngür ağladı!

Japonya Milli Takımı'nı Dünya Kupası finallerine götüren Vahid Halilhodzic, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmıştı. Deneyimli teknik adamın elde ettiği başarıya karşın işine son verilmesi Japonya'da büyük tartışma yarattı.

Ülkeden ayrılırken Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'nda açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, gözyaşlarına hakim olamadı ve sert ifadeler kullandı. Sözünü sakınmadan konuşan Halilhodzic'in açıklamaları yanındaki tercümanın hüngür hüngür ağlamasına neden olurken, deneyimli teknik adam da gözyaşı döktü, gözyaşlarının görülmemesi için güneş gözlüğü taktı.

 

"Beni bir çöp gibi çöp kutusuna fırlatıp attılar”

Halilhodzic televizyonların canlı yayınladığı konuşmasında “45 yıllık futbol hayatımın en zor anını yaşıyorum. Olan biteni hala anlayabilmiş değilim. Burada kamuoyunun önünde açıkça söylüyorum. Japonlar bana b*k gibi davrandı. Beni bir çöp gibi çöp kutusuna fırlatıp attılar” dedi.

Yaşananların Japonya'ya yakışmadığını belirten Vahid Halilhodzic şöyle devam etti: “Aslında bu ülkeye her zaman büyük keyifle gelmişimdir ancak bu sefer sıra dışı şeyler oldu. Tüm bunlar Japonya gibi, saygının temel toplumsal değer olduğu bir ülkede yaşandı. Ancak son sözümü henüz söylemedim, onurum için savaşmaya hazırım.”

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
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