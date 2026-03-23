Gündem
Vah vah vah! Çok üzüldük: Siyonistlerin hava savunma sistemleri bozulmuş

Vah vah vah! Çok üzüldük: Siyonistlerin hava savunma sistemleri bozulmuş

İşgalci İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin durdurulamaması üzerine dikkat çeken bir itirafta bulundu. Her fırsatta "geçilmez" olarak pazarlanan hava savunma sistemlerinin, Cumartesi günü yaşanan yoğun yaylım ateşi sırasında teknik arızalar nedeniyle devre dışı kaldığı açıklandı.

"Yüzde 90" Efsanesi Çöktü

İsrail ordusu sözcüsü Efi Defrin, Cumartesi günü fırlatılan önleyici füzelerin gelen saldırıları durdurmayı başaramadığını kabul etti. Normal şartlarda engelleme oranının %90'ın üzerinde olduğunu iddia eden Defrin, yaşanan iki ayrı arızanın füzelerin hedefi vurmasına zemin hazırladığını belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İran'dan gelen füzeler kuzeyden güneye kadar "istisnai bir yoğunluk ve süreklilikte" seyretti. Sirenlerin aralıksız çaldığı işgal altındaki topraklarda, patlama seslerinin "daha önce hiç duyulmamış bir şiddette" olduğu kaydedildi.

Arad ve Dimona’da Ağır Hasar

Saldırıların ardından özellikle Arad ve Dimona bölgelerinden gelen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail makamları, Kiryat Gat bölgesinin doğrudan bir füzeyle vurulduğunu ve merkez bölgelere düşen çoklu savaş başlığı taşıyan füzelerin yaralanmalara yol açtığını onayladı.

Bilançoyu Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Savaşın sahadaki yansıması rakamlara da yansıdı. İsrail Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başlangıcından bu yana yaralı sayısının 4.941'e ulaştığını duyurdu.

Alma Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, direniş hattından gelen baskı her geçen gün artıyor:

  • Hizbullah: 2 Mart'tan bu yana toplam 779 saldırı dalgası düzenledi.
  • İran: Savaşın başından itibaren 329 saldırı dalgası gerçekleştirdi.

Ordu ayrıca, Misgav Am kibutzunda bir çiftçinin yanlışlıkla kendi topçu ateşleriyle ölüp ölmediğini araştırırken, sistemlerin neden bu kadar kritik bir anda "arızalandığı" tartışılmaya devam ediyor.

