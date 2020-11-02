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Aktüel Uzunköprülü Gözde, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi
Aktüel

Uzunköprülü Gözde, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:27:21 -
Uzunköprülü Gözde, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kadın, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi.

Yurdun tüm kentlerinden olduğu gibi Edirne'den de İzmir'deki deprem sonrası yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve belediyelere yardımlar getiriyor.

Yardımların üzerinde yazan bazı not ve mektuplar da okuyanları hem duygulandırıyor hem de Türk halkının birlik beraberliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzunköprü ilçesinde bir kadın da çeyizi için hazırladığı battaniyeyi İzmir'e gönderdi.

Battaniyenin üzerindeki "Ben Edirne Uzunköprülü kardeşin Gözde, yaza düğünüm var Allah kısmet ederse. Bu battaniye ve yastıklar benim çeyizimden size kısmetmiş umarım ısınırsınız. Artık bir telefon kadar yanındayım." ifadelerinin yer aldığı not, okuyanları duygulandırdı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'e gönderilmek üzere gelen yardımlar içinden çıkan notlardan birinin duygusal anlar yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Gözde'nin herkesi duygulandırdığını aktaran Becan, "Bugün bir kez daha Uzunköprülü olmaktan ve Uzunköprülülere hizmet etmekten gurur duydum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimizi üzüntüye boğan İzmir depremi sonrası bölgeye gönderilmek üzere yardım çağrımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimle." ifadelerini kullandı.

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