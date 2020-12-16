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Aktüel Uzuncaburç'un "Antik Tiyatro Restorasyon Projesi" 2021 yatırım bütçesine alındı
Aktüel

Uzuncaburç'un "Antik Tiyatro Restorasyon Projesi" 2021 yatırım bütçesine alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:56:53 -
Uzuncaburç'un "Antik Tiyatro Restorasyon Projesi" 2021 yatırım bütçesine alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti için hazırlanan "Antik Tiyatro Restorasyon Projesi"nin 2021 yatırım bütçesine alındığı bildirildi.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Mersin'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Uzuncaburç Antik Kenti'nde yer alan Antik Tiyatro yapısı ayağa kaldırılıyor.

Kazı başkanlığı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu tarafından sürdürülen Uzuncaburç Antik Kenti için hazırlanan Antik Tiyatro Restorasyon Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilerek 2021 yatırım bütçesine alındı.

Uzuncaburç Antik Kenti Tiyatrosu için hazırlanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi kapsamında tiyatro yapısı belgelendi ve yapının detaylı rölövesi çıkarıldı.

Çalışma kapsamında ayrıca müdahaleler belirlenerek özgün halini ve dönemlerini gösterir restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlandı.

Bu kapsamda, tiyatro yapısının restorasyonu için hazırlanan projenin uygulama aşaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi ve proje kabul edilerek 2021 yatırım bütçesine alındı.

Yaklaşık maliyeti 5 milyon lira olan projeye 2021'de başlanması hedefleniyor.

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