Uzun dönemli bakım sigortası geliyor

Bakanlıkça YEP kapsamında işsizlerin istihdam edilmelerini engelleyen unsurların tespit edilmesi ve spesifik önlemlerin alınması için bir araştırma da yapılacak. 2022 Aralık ayında tamamlanacak araştırmadan çıkacak sonuçlar, işsizlikle mücadele çerçevesinde devreye alınacak politikalara ışık tutacak.



Dijital kütüphane oluşturulacak



Ayrıca oluşturulacak dijital kütüphaneyle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulan eğitimlere erişim imkânı sağlanacak. Gençlere de kariyer planlaması yaparken yardımcı olmak için daha etkin bir danışmanlık hizmet sunulacak. Bu çerçevede staj portalı kurulacak.



Geleneksel meslekler canlandırılacak



İlaveten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından reel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu doğrultuda Ulusal Meslek Standartları ve yeterlilikler belirlenecek. Mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı arttırılacak.