Uzmanlar uyardı: Hemen ama hemen bundan uzaklaşın, dikkate alın! Marmara'da denize girenler

Havaların ısınması ile birlikte deniz sezonu açıldı. 2021 yılında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan kirlilik, müsilaj sorununu da beraberinde getirmişti. İşte bu gelişmelerden sonra şimdi Marmara'da denize giren vatandaşlarda, denizin temizliği konusunda kuşkular oluştu.

Öte yandan, Burgazada'da iskele ve restoranların da yer aldığı sahilde, deniz yüzeyinde ortaya çıkan kahverengi yosun birikintileri ile biriken çöpler ve su yüzeyindeki yağ benzeri yapı, kirli bir görünüm oluşturdu. Çevre sakinleri ve esnaf da sahildeki kirlilikten rahatsız olduklarını belirtti. İBB'ye bağlı ekiplerin, yosun birikintilerinin bir kısmını ağ yardımıyla topladığı görüldü.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara Denizi özelinde çok kirli bir denizdir. Yani özellikle körfezler kısmı insan etkisi altında kaldığı için kirli bir deniz olarak kabul edebiliriz. Ama genel olarak baktığınızda bu yargıya varırız. Ama özel olarak baktığınızda tabii ki insan rekreasyon imkanları sağlayan bölgeleri de var. Bunu kirli deniz deyip insan kullanımından uzaklaştırmanın bir anlamı yok ama özelinde bütün ortalamaları yüksek bir deniz, kirlilik açısından. Ama bazı bölgeleri de insanların faydalanmasına açık olmaya devam edecektir. Şimdi öncelikli olarak bu mavi bayrak kriterleri üzerinden konuşabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye bu sene dünyada üçüncü en fazla mavi bayrağa sahip ülke oldu. Marmara'da da mavi bayrak sahibi olan işletmeler, bölgeler, belediyeler varsa burada insanlar rahatlıkla faydalanabilirler. Bunun dışında İstanbul'a yakın bölgelerde biliyoruz ki bazı sahil kesimleri ciddi tedbirler almak suretiyle insanların kullanımına imkanlar sağladılar. Onlardan faydalanabilirler. Ama lokal olarak izin vermek, çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kirlilik bölgeleri de zaman içerisinde değişebiliyor" dedi.

"ARITMA TESİSLERİNİN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI LAZIM"

aydinlik'aktardığı haberde: Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Marmara'nın etrafında büyük bir nüfus var. Bu nüfus çok üretken bir nüfus, yani Türkiye'nin üstünde üretkenlikte olan, etrafı bir sürü sanayi tesisi ile çevrili olan deniz ulaşımına açık bir denizden bahsediyoruz. Yıllardır yoğun kirlilik baskısı altında. Bunun biliyorsunuz geçen sene müsilajdan sonra Marmara bir koruma bölgesi ilan edildi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından. Ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirlerin artırılarak sürdürülmesi lazım, merkezi hükümet tarafından ve yerel idareler tarafından bu tedbirlerin harfiyen yerine getirilmesi lazım, yani şimdi merkezi hükümet bir karar alıyor, bu kararın yerele de intikal ettirmesi lazım. Yerelde de bunların takip edilmesi lazım. Arıtma tesislerinin daha iyi çalıştırılması lazım. Oradaki temel sıkıntı şu. Arıtma tesisleri çok ciddi enerji çeken yapılar. Çevre Bakanlığı oraya ciddi enerji desteği de sağlıyor ama bazı alanlarda bu yetersiz kalabiliyor. Bunun biraz daha sıkılaştırılıp yoğun bir şekilde talep edilmesi lazım. " şeklinde konuştu.

"MARMARA KİRLİLİK AÇISINDAN SIKINTILI"

Gazioğlu, "Tabii şimdi şöyle de bir gerçeklik var. Müsilajın o geçen senelerdeki gibi masif kitlesi ortadan kalktığı için hani insanlar bazı şeylerin iyileştiğini düşünebilirler. Oysa Marmara'da emin olun ciddi bir kirlilik sıkıntısı var genel olarak. Marmara Denizi'mizin ortalaması kirlilik açısından sıkıntılı ve yer yer oksijen bakımından sıkıntıya sahip bir denizimiz. O yüzden bunu iyileştirecek faaliyetleri sürekli bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Yani 1 yıl yaptık bitti değil. Yani bunu 10 yıllara, 20 yıllara yayılan bir politikayla yapmamız lazım. Geçen sene başladığımızı düşünüyoruz. Bu konuda ciddi ön alındı ve bunun geliştirileceğini de biliyoruz, geliştiriliyor çünkü. Eski üretim mantığıyla devam etmemiz söz konusu değil. Dünya da değişiyor. Bizim de değişmemiz gerekiyor. Sanayicilerimizin de buna ayak uydurması gerekiyor. Ne yazık ki artık tek gerçek üretim değil. Çevreye duyarlı üretim kısmına geçmek gerekiyor. Tabii şimdi işletmeler hani kendilerine daha fazla bir talep olmasını istiyorlarsa gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Bu konuda herkesin üstüne düşen görevler var. O görevleri bu anlamda yerine getirmeleri gerekiyor. Tabii bu sadece işletme bazında değil, bireysel anlamda yapılması gereken faaliyetler var. Yani her bireyin çevreye duyarlı bir şekilde bu hizmetlerden faydalanması gerekiyor. Yani bireyden başlayarak toplumun geneline bir akış söz konusu olmalı" dedi.

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"OTURAN MÜŞTERİ BİLE ŞİKAYETÇİ"

Burgazada'da yaşayan esnaf Ramazan Genç, “Birkaç günden beri var bu kirlilik adamızda. Genelde lodos başladığında oluyor. Bir de bu gelen tur tekneleri oluyor. Bu gördüğünüz balıkçı tekneleri olduğunda akıntı oluyor. Akıntı olduğu zaman kirli oluyor buraları teknelerin arası. Balık tekneleri ve gemilerden akan kirli yağlar. Çok şikayet oluyor. Koku oluyor. Herkes şikayetçi bundan. Oturan müşteri bile şikayetçi bundan. Burada denize de giriliyor ama belediye buna müdahalede bulunmuyor. Lodos olduğu zaman bütün pisliği kıyıya vuruyor." dedi.

"KİMSE DENİZE GİREMİYOR"

Sahilde vakit geçiren Hakkı Alkan Iğdır, "Ben zaten girmiyorum. Sadece oturup çayımı kahvemi içiyorum. Pis olduğu zaten belli herşey var. Siz zaten görüyorsunuz. Olmaz zaten böyle. Herkesin çoluğu çocuğu var. Giremiyor kimse giremiyor bakın zaten boş. Buranın dolu olması lazımdı. Önceden böyle değildi. Temizdi. Temizlik yapan tekneler çalışıyordu." dedi. Kerem Talha Kılınçkaya ise, "2 gün önce Florya'da denize girdik, orası temizdi. Burası temiz fakat buralar giriş yerleri biraz kirli ama ilerisi gayet temiz." dedi.