Uzmanlar açıkladı: Bu çay genleri bile düzenliyor!

Nadide hibiskus çiçeğinin parlak yaprakları şifa dağıtıyor. Bir çok derde deva oluyor. Güçlü antioksidan etkili şifa kaynağı hibiskus yaprakları kilo kontrolü içinde çok etkili.

Portugal Order of Nutritionists üyesi Diyetisyen Tatiana Zanin, "Her gün ebegümeci çayı içmek, doğal olarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu bitki, yağ sindiriminde rol oynayan ve yağ eliminasyonunu artırabilen genleri düzenlemeye yardımcı olabilecek antosiyaninler, fenolik bileşikler ve flavonoidler içerir." diyor.

Bu maddeler ayrıca yağ hücrelerinin dizilmesini azaltarak yağ hücresi hipertrofisinin yönetilmesine yardımcı olur.

Diyetisyen Zanin, genlere kadar etki edebilen hibiskus çayını her gün ana yemeklerden önce tüketmenizi öneriyor ancak bazı uyarıları da var.

Diyetisyen Tatiana Zanin, hibiskus çayından en ideal şekilde faydalanmanın yollarını anlattı.

Hibiskusun içerindeki yağ sindiriminde rol oynayan antosiyaninler, fenolik bileşikler ve flavonoidler içerikler ayrıca yağ hücrelerinin dizilmesini azaltarak yağ hücresi seviyesinin yönetilmesine yardımcı olur.

Diyetisyen Zanin, hibiskusun iştah üzerinde pek etkisi olmadığını belirterek kilo verme konusunda iştah sorunu yaşayanlar için farklı bir öneride bulundu.

"Hibiskusun iştahı engelleme üzerinde herhangi bir etkisi yok gibi görünüyor. Bu nedenle, kilo verme sonuçları arayan daha iştahlı insanlar, ebegümeci, özellikle iştah kontrolünü hedefleyenler çemen, altın otu gibi başka bir bitki ile birlikte kullanmalıdır."

Yeşil çayın aksine, ebegümeci daha hoş bir tada sahiptir. Ayrıca kalp hastalıklarını ve erken yaşlanmayı önleyen antioksidanlar açısından da zengindir. Yeşil çay içmeyi sevmeyenler için harika bir seçenek var.

Hibiskus çayı tüketebilir, onu smoothielerinize ekleyebilir ya da doktorunuza danışarak gıda takviyesi kapsül şeklinde alabilirsiniz.

Diyetisyen Zanin, kilo kontrolü için en ideal hibiskus çayı tarifi ve içecekleri için bazı tavsiyeler verdi.

Zayıflatan hibiskus kürü

Diyetisyen Zanin, kilo vermenizi destekleyecek bir de kür öneriyor. Günlük hazırlayacağınız hibiskus çayını yemeklerden önce tüketerek kilo verebilirsiniz. Elbette sağlıklı bir diyet ve egzersiz planına da ihtiyacınız olacak.

2 yemek kaşığı kuru hibiskus

1 litre tatlı su

Bu çaydan günde 3 ila 4 bardak ana öğünlerden yarım saat önce içmelisiniz.

Beklenen etkiyi elde etmek için çay şekersiz alınmalıdır, ancak dengeli bir diyet ve fiziksel egzersiz ile birleştirildiğinde kilo verebileceğinizi unutmayın.

Hibiskus, kilo verme sürecini hızlandırmak için iyi bir yoldur, ancak besin açısından zengin yiyecekler yemeli ve şeker ve yağ içeren her şeyden mümkün olduğunca kaçınmalısınız.

Hibiskus, kilo verme sürecini hızlandırmak için iyi bir yoldur, ancak besin açısından zengin yiyecekler yemeli ve şeker ve yağ içeren her şeyden mümkün olduğunca kaçınmalısınız.

Yürüyüşe çıkmak da çok önemlidir ve aktif kalmak da kilo kaybı sonuçları elde etmek için çok önemlidir.