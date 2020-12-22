  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı
Aktüel

Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat: - "Özellikle gençlerin, arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur" - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: - "Salgın her yaş grubunu etkiliyor. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için beslenmesine dikkat etmesinin yanında yaptığı spor kadar uyku düzeni de önemli"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:17:01 -
Uzmanından "uykunuzu ertelemeyin" uyarısı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerin, arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur." dedi.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kaliteli uykunun özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte çok önemli olduğunu ifade etti.

Her yaş grubunun günlük uyku ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirten Fırat, "Uykululuk hali öğrencilerin başarılarını etkiliyor. Yeterli ve kaliteli uyku, çocukların derse odaklanmasını, konuyu anlamasını sağlar, soru çözme kabiliyetini artırır. Çevrimiçi eğitim öğrencilere yeterli uyku imkanı da sağladı. Sabah erkenden kalkmak zorunda kalmadan derslerine girebiliyorlar." diye konuştu.

- "Aynı saatte uyumaya özen gösterin"

Fırat, ilkokul çağındaki bir çocuğun günlük 10 saat, ortaokul, lise öğrencilerinin ise 8 saat uyumasının yeterli olacağını kaydetti.

Kaliteli uykunun önemine değinen Fırat, şunları söyledi:

"Her gün aynı saatte uyumaya özen gösterin. Arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip, 'nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış. Uykunun telafisi yoktur. 'Hafta için sabahlara kadar çalışayım ya da derst çalışayım izin günümde uyurum' diye düşünmeyin. Uykunuz geldiğinde direnmeyin. Uyku sizin günlük performansınızı etkileyecektir. O gün uykusuzsanız verim alamazsınız."

Fırat, yatmadan önce ılık duş almanın, yoğurt, süt, muz tüketmenin uykuya geçişi kolaylaştıracağını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da uykunun her birey için önemli olduğuna işaret etti.

Salgın sürecinde daha dikkatli olunmasını isteyen Yalçın, "Salgın her yaş grubunu etkiliyor. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için beslenmesine dikkat etmesinin yanında yaptığı spor kadar uyku düzeni de önemli. Günlük yeteri kadar uyumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı
Gündem

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı

Sosyal medyadan çektiği video ile ölüm tehdidinde bulunan saldırganla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay